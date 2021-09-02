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Спецпредставитель президента РФ заявил о вкладе "Северного потока 2" в экологию Европы

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Политические участники спора вокруг "Северного потока 2" не замечают существенный вклад этого проекта в решение экологических задач, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Вы знаете, какие дискуссии идут вокруг "Северного потока 2". Идет бесконечный спор, политический это проект или коммерческий. При этом забывают одну из главных вещей - это экологический проект", - сказал Иванов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Развитие особо охраняемых природных территорий и роль КСО в устойчивом развитии и сохранении уникальной природы Дальнего Востока".

Он пояснил, что газ является экологически чистым топливом, трубопровод на 2 тыс. км короче, чем существующая ГТС, для реализации нового проекта используется более современные сплавы. Кроме того, схема магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море предусматривает в два раза меньше компрессоров.

"Мое мнение, не постесняюсь его озвучить, это существенный вклад российско-германский в экологию Европы", - сказал Иванов.

"Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км. Укладка первой нитки завершилась в начале июня.

Президент России Владимир Путин 20 августа привел оперативные данные, что на стройке магистрали осталось уложить 15 км труб.

Сергей Иванов Северный поток 2

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