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"АвтоВАЗ" возобновил работу линий выпуска Granta и Niva в Тольятти

"АвтоВАЗ" возобновил работу линий выпуска Granta и Niva в Тольятти
Фото: Алена Селезнева/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" возобновил выпуск автомобилей на производственных линиях N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) на мощностях в Тольятти после очередного простоя из-за недопоставок электронных компонентов от самарского представительства Bosch.

Все три линии производителя в Тольятти простаивали с 23 августа. Все еще не перезапущена линия N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan)

В "АвтоВАЗе" ранее отмечали, что производство продолжает находиться под негативным влиянием дефицита поставок электронных компонентов со стороны компании Bosch. По этой причине производство "АвтоВАЗа" в Тольятти периодически простаивало и ранее.

Завод "Лада Ижевск", использующий иные комплектующие для Lada Vesta, как сообщал автопроизводитель, сохраняет нормальный режим работы.

Президент "АвтоВАЗа" Николя Мор на вопрос о перспективах продаж компании в ближайшие месяцы на прошлой неделе отвечал: "Мне сложно это прокомментировать, пока у нас нет никаких данных. Но, скорее всего, август и сентябрь будут сложными месяцами. Сейчас мы планируем максимально восполнить потери в производстве до конца года и получаем заказы от наших клиентов, чтобы доставить машину в течение 2-3 месяцев".

Ранее в течение года "АвтоВАЗ", несмотря на возникавшие проблемы с поставками комплектующих и кратковременные простои на линиях, наращивал продажи Lada в РФ в годовом выражении каждый месяц, начиная с сентября 2020 г.

АвтоВАЗ Тольятти Bosch

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