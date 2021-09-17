Миллер назвал "пилу "Газпрома"" конкурентным преимуществом концерна

Он похвалил компанию за лучшую в мире работу зимой

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Возможность резко увеличивать производство в ответ на меняющийся спрос является конкурентным преимуществом "Газпрома", заявил на пленарном заседании "Международного делового конгресса" предправления концерна Алексей Миллер.

"В последние годы (три года) мы наблюдаем рост сезонной неравномерности - уровень сезонной неравномерности составляет для "Газпрома" уже более 2 единиц. Это значит, что у нас есть так называемая "пила "Газпрома". И без сомнения, это наше конкурентное преимущество. Мы можем работать не просто по планке выводя на рынок некий среднемесячный объем поставки газа наши годовые объемы, а можем резко увеличивать объемы поставок, несмотря на то что добычные мощности для такого пикового суточного производства в течение длительного периода года вообще не востребованы, а могут быть востребованы 3-5-10-12 дней в году", - сказал он.

"При этом объемы профицитных добычных мощностей, которые мы закладываем под обеспечение пиковых объемов, у нас составляют почти что 150 млрд кубометров газа. Именно этим объясняется то конкурентное преимущество, что наши потребители, какая бы ни была холодная зима, какие бы ни были суровые условия, мы всегда являемся надежным поставщиком, всегда в полном объеме исполняем свои контрактные обязательства", - добавил он.

По его словам, "самые большие перспективы связаны с дальнейшим наращиванием трубопроводных поставок на азиатский рынок".

"И здесь надо отметить конкурентные преимущества России, "Газпрома" именно в поставке трубопроводного газа. И последняя зима показала, что "Газпром" эти конкурентные преимущества успешно демонстрирует. Мы надежно стабильно поставляем газ в полном объеме, как этого требует наш потребитель в условиях осенне-зимнего периода", - отметил Миллер.

В данном случает российский газовик негласно провел сравнение с другим поставщиком трубопроводного газа в Китай - Узбекистаном, который зимой традиционно снижает экспорт по всем направлениям, направляя газ на покрытие внутреннего спроса.

"Мы очень хорошо умеем с сезонной неравномерностью и умеем работать в холодный период года - зимой. Думаю, что мы лучшая компания в мире, которая умеет это делать", - заявил глава "Газпрома".