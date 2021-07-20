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Около 60% жилых домов Москвы готовы к новому отопительному сезону

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Работы по подготовке жилого фонда к осенне-зимнему периоду продолжаются в столице, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам во вторник.

"На сегодняшний день полностью готовы около 20 тыс. жилых зданий, что составляет 60% от плана", - сказал Бирюков.

По его словам, до 1 сентября в городе завершатся гидравлические испытания на 17 тыс. км тепловых сетей.

"В ходе их проведения выявляются потенциально ненадежные участки сетей, их оперативно восстанавливают. Это позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - пояснил заммэра.

Он уточнил, что московские энергетики отремонтировали 127 котельных и 5,2 тыс. тепловых пунктов, 42 км воздушных и 48,5 км кабельных линий электропередач. "Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 12 тыс. км водопроводных и 3,8 тыс. км канализационных сетей, отремонтировали 410 пожарных гидрантов и 11,7 тыс. колодцев", - рассказал Бирюков.

"Всего к осенне-зимнему периоду в городе планируется подготовить более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов", - подытожил глава комплекса городского хозяйства.

Он добавил, что мероприятия по подготовке Москвы к новому отопительному сезону завершатся до 1 сентября.

Москва

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