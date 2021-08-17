В Москве завершается подготовка к новому отопительному сезону

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Работы по подготовке столицы к осенне-зимнему периоду вышли на финишную прямую, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам во вторник.

"Все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены до 1 сентября. В настоящее время готовность составляет 92%", - сказал Бирюков.

По его информации, к наступлению холодов проверят более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов, 8,9 тыс. объектов соцсферы и 30,5 тыс. административных и нежилых зданий. Кроме того, завершаются гидравлические испытания 17 тыс. км тепловых сетей.

Бирюков добавил, что к осенне-зимнему периоду в Москве подготовят 13 ТЭЦ, почти 90 районных и квартальных тепловых станций, 99 малых котельных, 22 тыс. тепловых пунктов, свыше 13 тыс. км водопроводных и более 116 тыс. км электрических сетей, около 21 тыс. трансформаторных и распределительных подстанций.