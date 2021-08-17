Поиск
"Интерфакс" начинает спецпроект, посвященный 30-летию распада Советского Союза

В Москве завершается подготовка к новому отопительному сезону

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Работы по подготовке столицы к осенне-зимнему периоду вышли на финишную прямую, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам во вторник.

"Все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены до 1 сентября. В настоящее время готовность составляет 92%", - сказал Бирюков.

По его информации, к наступлению холодов проверят более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов, 8,9 тыс. объектов соцсферы и 30,5 тыс. административных и нежилых зданий. Кроме того, завершаются гидравлические испытания 17 тыс. км тепловых сетей.

Бирюков добавил, что к осенне-зимнему периоду в Москве подготовят 13 ТЭЦ, почти 90 районных и квартальных тепловых станций, 99 малых котельных, 22 тыс. тепловых пунктов, свыше 13 тыс. км водопроводных и более 116 тыс. км электрических сетей, около 21 тыс. трансформаторных и распределительных подстанций.

Москва Петр Бирюков

Новости по теме

Новости

Большой Каменный мост открыли после реконструкции в Москве

Большой Каменный мост открыли после реконструкции в Москве
Пандемия коронавируса

Менее двух тысяч заболевших COVID-19 выявили в Москве за сутки

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID в Москве снизилась после роста накануне

Пандемия коронавируса

Москва отменила обязательную удаленку для 30% персонала предприятий

Москва отменила обязательную удаленку для 30% персонала предприятий

В Москве женщина попала в реанимацию из-за вылетевшей на остановку машины

В Москве женщина попала в реанимацию из-за вылетевшей на остановку машины

Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

В Москве арестовали бывших премьера и министра туризма Северной Осетии

Следователи проверят инцидент с задержанием женщины в московском МФЦ

К утру четверга на Москву может выпасть больше трети месячной нормы осадков

К утру четверга на Москву может выпасть больше трети месячной нормы осадков

Наблюдатели в Москве получили жалобы на принуждение к онлайн-голосованию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');