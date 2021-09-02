Путин заявил о готовности корректно работать с зарубежными партнерами на Севморпути

Президент РФ Владимир Путин во время Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подтвердил настрой России широко сотрудничать с зарубежными партнерами в рамках проекта Северного морского пути (СМП), заявил, что РФ не собирается никого ограничивать на этих маршрутах.

"Мы исходим из того, что будем работать со всеми очень корректно в рамках международного права, Конвенции 1982 года", - сказал Путин в ходе беседы с курсантами Морского государственного университета им. Невельского во Владивостоке.

Он напомнил, что "значительная часть благоприятного маршрута проходит по нашим внутренним водам, по территориальному морю".

"Это, конечно, создает для нас колоссальные конкурентные преимущества. Но это не значит, что мы собираемся кого-то ограничивать. Нет, мы осуществляем эти проводки и будем работать со всеми, кто хочет, потому что мы в этом заинтересованы сами", - заявил президент.

Путин сообщил, что обсуждал эту тему, в том числе, с президентом США Джо Байденом на встрече в Женеве в июне. "Мы об этом говорили, они (американцы - ИФ) тоже хотят присоединиться к этой работе. Хотят и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, и Индия, и Китай. Для всех интересно", - отметил президент РФ.

Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тыс. км, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей – около 37 тыс. км.