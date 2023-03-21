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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Россия и Китай готовы создать совместный орган по развитию Севморпути

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Перспективным видим сотрудничество с китайскими партнерами по освоению транзитного потенциала Северного морского пути. Мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути", - сказал Путин.

Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км.

Объем перевозки грузов по СМП в 2022 году составил 34 млн тонн. Грузопоток по СМП за счет российских компаний по сравнению с 2021 годом года вырос на 3%, до 966 тысяч тонн.

Ранее президент РФ поставил задачу нарастить грузооборот по СМП до 80 млн тонн в 2024 году. Путин не раз подчеркивал, что реализация арктических проектов на Севморпути будет стимулировать развитие не только российской Арктики, но и всей экономики страны. Были приняты ряд важных государственных решений, способствующих активизации углеводородных проектов вдоль СПМ, а также развитию инфраструктуры и флота на этом маршруте. В их числе - план развития Северного морского пути до 2035 года с общим объёмом финансирования почти 1,8 трлн рублей.

Представители властей РФ подчеркивали, что Северный морской путь, который на 30% короче маршрута через Суэцкий канал, может стать новой международной транспортной альтернативой, и что РФ готова к международному партнерству по развитию Севморпути.

Севморпуть Китай Владимир Путин Си Цзиньпин
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