Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 16.06В России 5 249 990+13 397В мире 176 643 833+371 372

Путин не увидел нерешаемых проблем по Севморпути

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия готова оказывать содействие всем заинтересованным странам и компаниям в освоении Северного морского пути (СМП), заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с лидером США Джо Байденом.

"Я обратил внимание наших партнеров: мы, Россия, намерены в полном объеме придерживаться этих международных правовых норм. Мы никогда ничего нарушали", - сказал Путин. Он заявил, что Россия не злоупотребляет правом на пропуск судов по Севморпути. "Мы предоставляем всем желающим", - сказал он. "Не вижу ни одной проблемы, которую мы не могли бы решить", - заявил он.

Россия в прошлом году получила тысячу заявок на проход судов по Севморпути, сказал Путин. "По-моему, отклонили только 10 заявок. И то это корабли под российским флагом, которые, как посчитали наши соответствующие контролирующие органы, не отвечали требованиям Полярного кодекса", - сообщил российский президент.

В миреПутин счел безосновательными опасения США из-за милитаризации Россией АрктикиЧитать подробнее

Использование Севморпути регулируется международным правом и двумя основными документами – Конвенцией по морскому праву и Полярным кодексом, напомнил Путин.

"Что касается внутреннего моря, там особый режим. Здесь мы ничего никому не обязаны предоставлять. Таких пространств внутреннего моря, чтобы вы представляли, дай бог памяти, пять: Обская губа, Енисейский залив и так далее. Общая протяженность этой трассы – почти тысяча морских миль, 960 миль – это наше суверенное право – пропускать там суда или нет", - сказал Путин.

Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тыс. км, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей – около 37 тыс. км.

13 мая командующий Северным флотом Александр Моисеев отверг идею международного управления Северным морским путем. "Весьма интенсивно обсуждаются вопросы о свободе навигации по Северному морского пути и интернационализации управления им. Позиция Российской Федерации в этом вопросе неоднократно высказывалась руководством государства, в том числе руководством военного ведомства. Россия настаивает на особом порядке использования данной коммуникации", - сказал тогда Моисеев.

По его словам, Севморпуть "практически везде пролегает либо в российских территориальных водах, либо в экономической зоне страны, находится в сложных ледовых условиях, что требует организации безопасного плавания".

В декабре 2019 года начальник российского Генштаба Валерий Герасимов назвал Севморпуть "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией".

Первые переговоры Путина и Байдена

10
РФ США Владимир Путин Джо Байден

Новости по теме

Новости

Байден призвал Путина "отпустить на свободу" Майкла Калви

Что произошло за день: среда, 16 июня

Байден передал Путину список ключевых секторов для защиты от хакеров

Байден передал Путину список ключевых секторов для защиты от хакеров

Вопрос возвращения собственности РФ в США обсуждался на саммите

Путин заявил о поддержке Штатами враждебных стране организаций

Путин заявил о поддержке Штатами враждебных стране организаций

Путин заявил, что Навальный хотел, чтобы его задержали

Россия и США договорились о возвращении послов в представительства

Россия и США договорились о возвращении послов в представительства

Российско-американский саммит в Женеве завершился

Российско-американский саммит в Женеве завершился

Стартовал расширенный формат российско-американского саммита

ФСИН передала в МИД список из 17 американцев под стражей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');