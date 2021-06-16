Путин не увидел нерешаемых проблем по Севморпути

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия готова оказывать содействие всем заинтересованным странам и компаниям в освоении Северного морского пути (СМП), заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с лидером США Джо Байденом.

"Я обратил внимание наших партнеров: мы, Россия, намерены в полном объеме придерживаться этих международных правовых норм. Мы никогда ничего нарушали", - сказал Путин. Он заявил, что Россия не злоупотребляет правом на пропуск судов по Севморпути. "Мы предоставляем всем желающим", - сказал он. "Не вижу ни одной проблемы, которую мы не могли бы решить", - заявил он.

Россия в прошлом году получила тысячу заявок на проход судов по Севморпути, сказал Путин. "По-моему, отклонили только 10 заявок. И то это корабли под российским флагом, которые, как посчитали наши соответствующие контролирующие органы, не отвечали требованиям Полярного кодекса", - сообщил российский президент.

Использование Севморпути регулируется международным правом и двумя основными документами – Конвенцией по морскому праву и Полярным кодексом, напомнил Путин.

"Что касается внутреннего моря, там особый режим. Здесь мы ничего никому не обязаны предоставлять. Таких пространств внутреннего моря, чтобы вы представляли, дай бог памяти, пять: Обская губа, Енисейский залив и так далее. Общая протяженность этой трассы – почти тысяча морских миль, 960 миль – это наше суверенное право – пропускать там суда или нет", - сказал Путин.

Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тыс. км, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей – около 37 тыс. км.

13 мая командующий Северным флотом Александр Моисеев отверг идею международного управления Северным морским путем. "Весьма интенсивно обсуждаются вопросы о свободе навигации по Северному морского пути и интернационализации управления им. Позиция Российской Федерации в этом вопросе неоднократно высказывалась руководством государства, в том числе руководством военного ведомства. Россия настаивает на особом порядке использования данной коммуникации", - сказал тогда Моисеев.

По его словам, Севморпуть "практически везде пролегает либо в российских территориальных водах, либо в экономической зоне страны, находится в сложных ледовых условиях, что требует организации безопасного плавания".

В декабре 2019 года начальник российского Генштаба Валерий Герасимов назвал Севморпуть "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией".