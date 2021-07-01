Российские корабли проведут учения на Севморпути

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские военные готовят поход кораблей по Северному морскому пути с учениями.

"С августа по октябрь арктическая группировка Северного флота, состоящая из боевых кораблей Кольской флотилии разнородных сил, совершит традиционный, уже десятый поход по трассе Северного морского пути и отработает комплекс тактических учений на континентальном побережье, островах и в акватории морей Северного Ледовитого океана", - сообщила пресс-служба Северного флота в четверг.

В декабре 2019 года начальник российского Генштаба Валерий Герасимов назвал Севморпуть "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией". Он тогда сказал, что Россия против присутствия на Севморпути иностранных военных кораблей.