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Проект Севморпути до 2030 года потребует 130-140 млрд рублей из бюджета и ФНБ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Развитие Северного морского пути (Севморпуть, СПМ) потребует из бюджета и Фонда национального благосостояния (ФНБ) более 100 млрд руб., заявляют в правительстве РФ.

"Объем перевозок грузов в 2020 году у нас был 31 млн тонн, в 2024 году - в соответствии с указом президента - 80 млн тонн. К 2030 году мы планируем выйти на 150 млн тонн, из них 30 млн тонн - это транзит", - сказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции, которое провел в понедельник глава государства Владимир Путин.

"Цель - создание на основе Севморпути к 2030 году транзитного коридора. Для этого создается современный флот, позволяющий обеспечить круглогодичную навигацию, обеспечивается устойчивая связь за счет развертывания спутниковой группировки. Необходимо создать единую цифровую платформу, которая позволит отслеживать в режиме реального времени движение грузов, создать портовую и энергетическую инфраструктуру", - добавил он.

"Стоимость проекта до 2030 года - 716 млрд руб., из них 400 млрд с лишним - в 2021-2024 гг. Порядка 250-260 млрд, предполагается, вложит "Росатом", 130-140 млрд руб. - бюджет и ФНБ", - сообщил первый вице-премьер. "В целом мы движемся в соответствии с планом", - заявил он, добавив, что будут "приложены все силы для выполнения в установленные сроки" тех задач в рамках проекта, которые поставлены на президентском уровне.

Белоусов отметил, что Северный морской путь "фактически завершит создание трех основных коридоров", которые будут "сшивать" страну в направлении "Восток-Запад". Трасса дополнит железнодорожный коридор, связывающий центральный регион РФ и Сибирь с портами Дальнего Востока, ключевой частью которой станут Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали, а также автомобильный коридор от Финляндии через Москву до Казани и далее - до Екатеринбурга с перспективой выхода на Челябинск и Тюмень. При этом инфраструктурные проекты будут являться драйвером роста отечественной экономики, подчеркнул первый вице-премьер.

В свою очередь Путин в ходе заседания сообщил, что министр транспорта РФ Виталий Савельев, "направив соответствующую бумагу", предложил внести поправки в национальную нормативную базу по регулированию движения по СМП, "чтобы она полностью соответствовала обязательствам РФ в рамках международных правовых актов". "Я думаю, это нужно сделать. Прошу правительство подключиться и активно проработать (вопрос - ИФ) - подготовить эти предложения и внести как можно быстрее в парламент после того, как он будет сформирован", - сказал глава государства.

Северный морской путь

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