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Путин предложил автоматически продлевать субсидии регионам на авиаперевозки

Еще он предложил освободить малые аэропорты от избыточных требований безопасности

Путин предложил автоматически продлевать субсидии регионам на авиаперевозки
Фото:  Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование субсидий регионам на авиаперевозки должно продлеваться автоматически по мере выборки лимитов, заявил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

Он отметил, что в ряде дальневосточных регионов люди "в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит этих билетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидии".

"С министром транспорта разговаривал - каждый год эти субсидии с боем получаются в правительстве. <...> Нужно продумать такую систему, которая автоматом соответствующим регионам выдавала бы поддержку на эти мероприятия", - заявил Путин.

Он поручил Минфину, Минтрансу и другим профильным ведомствам проработать этот вопрос.

"Льготные авиабилеты должны быть доступны для жителей всех регионов Дальнего Востока в течение всего календарного года. Для этого, конечно, необходимо увеличить количество рейсов. Особенно в период высокой нагрузки", - подсказал президент.

Он напомнил, что программа субсидируемых билетов на перелеты с Дальнего Востока в европейскую часть России в 2021 году охватывает не только льготные категории населения - молодежь, пенсионеров, многодетные семьи, - но и всех жителей дальневосточных регионов.

Для развития авиаперевозок на востоке России он также предложил избавить малые аэропорты от необходимости соблюдения избыточных требований безопасности.

"Многие населенные пункты Дальнего Востока находятся в удаленных и труднодоступных местах. Для их жителей авиаперелет порой единственный способ связи с большой землей. При этом малые аэропорты, даже если сюда прилетает лишь несколько рейсов в неделю, обязаны выполнять те же требования, что и крупные авиационные хабы, ну, или почти те же самые. В том числе, имею в виду защиту и безопасность инфраструктуры, наличие специальных групп быстрого реагирования, ну, и так далее. Я прошу правительство внимательно изучить этот вопрос, по возможности избавить малые аэропорты от избыточных обременительных требований в работе. Конечно, не в ущерб безопасности", - сказал Путин в ходе совещания.

Владимир Путин Минтранс Минфин Дальний Восток ДФО ВЭФ-2021

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