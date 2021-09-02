Путин заявил о нехватке врачей на Дальнем Востоке

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин констатировал нехватку врачей на Дальнем Востоке и в связи с этим предложил обновить систему первичного звена здравоохранения. Он сказал это на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа.

"Очевидно, что проблем в системе здравоохранения Дальнего Востока еще хватает, специалистов как раз наоборот - не хватает, первичное звено требует существенного обновления", - отметил президент.

Он напомнил, что программа по модернизации первичного звена здравоохранения запущена по всей России, и попросил участников совещания рассказать, как эта программа реализуется в Дальневосточном регионе.

При этом Путин подчеркнул, что в разработке программ в ДФО необходимо учитывать специфику, "не действовать по шаблону".

По его словам, на Дальнем Востоке много небольших населенных пунктов, расстояние между которыми достигает сотни километров, и "действующая модель финансирования здравоохранения здесь хромает, людям не всегда доступна качественная медицинская помощь". Оснащение поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов оставляет желать лучшего, добавил глава государства.

"Человеку, который столкнулся с какой-то проблемой, с болезнью, не важны какие-то нормативы и бюрократические документы, хотя и правильно сформулированные и написанные. Ему нужны поликлиника, больница, ему нужен медицинский центр, какой-то даже скромный ФАП, где ему могут реально помочь, где есть врачи и оборудование", - сказал Путин и попросил правительство подготовить предложения на этот счет.

Президент также обратил внимание на необходимость проработки программы медицинской реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией.

"Пока здесь, на Дальнем Востоке, объективно не хватает мощностей инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона, во всяком случае тех, кому это необходимо", - заявил Путин. Он потребовал в программе медицинской реабилитации предусмотреть отдельные решения для жителей Дальнего Востока по развитию необходимой инфраструктуры.

Минздрав об особых потребностях здравоохранения в ДФО

Глава Минздрава Михаил Мурашко, в свою очередь, отметил, что затраты дальневосточных регионов на здравоохранение, включая обеспечение зарплат медработников, выше, чем в других регионах и не обеспечиваются за счет одних средств Фонда обязательного медицинского страхования.

"С учетом климато-географических особенностей, расселения населения, сами по себе только платежи системы ОМС ту инфраструктуру, которую мы должны содержать в силу особенностей региона, не покрывают. Расходы на обеспечение функционирования, в первую очередь соотношение заработной платы, в структуре расходов Дальневосточного округа выше, чем по РФ, и достигают по ряду субъектов разницы до 1,5 раз", - сказал он.

По словам министра, рост зарплат медиков в ряде регионов ДФО, включая Магаданскую область, превысил прогнозные значения и средний рост по отрасли, в связи с чем "доля расходов на заработную плату и сам уровень заработной платы значимо увеличился с прогнозными значениями, что несет дополнительную нагрузку".

"Мы на следующий год запланировали изменение коэффициента дифференциации, закладываем 6,2 млрд, и в этом году по поручению председателя правительства выделены дополнительные деньги на финансирование системы здравоохранения, сейчас распределено 85 млрд рублей, но, конечно же, только за счет средств ОМС покрыть ту инфраструктуру, которую мы должны содержать в этих регионах, нам сложно", - отметил Мурашко.

В Дальневосточном федеральном округе требуется и больше медработников, чем в среднем по России, поскольку особенность инфраструктуры требует дополнительных объектов, добавил министр.

По словам главы Минздрава, на 2021 год запланирован "приход в отрасль" еще 600 медиков, "это на 20% больше, чем в предыдущие периоды". Также увеличены выплаты в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Регионы предложили изменить управление затратами на медицину по образцу строительной отрасли

Губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил рассмотреть дополнительные меры по развитию здравоохранения в ДФО.

"Практика показывает, что финансирование по системе ОМС за выполненные объемы медпомощи не работает в населенных пунктах с населением меньше 10 тысяч человек. Таких на Дальнем Востоке 94%, в них проживает 20% от общей численности населения", - сказал он.

По его словам, из-за сложившейся ситуации Колыма не выполняет свои задачи по обеспеченности медицинскими кадрами. На 10 тысяч населения должно быть 77 врачей, так что для Магаданской области требуется 940 специалистов. Но в регионе работает 750 - не хватает 190 врачей.

"С учетом необходимых показателей, определенных майскими указами, нужен дополнительный фонд оплаты труда на 830 млн рублей. При этом нормативы ОМС не в силах обеспечить зарплату уже работающему медперсоналу при общем дефиците медработников. В итоге региону нужно сократить 600 человек, чтобы уложиться в нормативы", - уточнил Носов.

Глава региона добавил, что удаленность и транспортная недоступность влияет на оперативность оказания медицинской помощи. Около 69% населенных пунктов не имеют круглогодичной автодорожной доступности, и только 42 % дорог соответствуют нормативным показателям.

Чтобы оперативно оказывать медицинскую помощь, регионы вынуждены содержать районные больницы, вместо ФАПов и врачебных амбулаторий. Но при этом они, по методике ОМС, не получают достаточного денег.

"Совместно с дальневосточными регионами мы составили предложение, как, не разрушая систему ОМС, найти пути решения. Предлагаем перейти к динамической системе управления затратами, как это сегодня оперативно реализуется в строительной отрасли", - сказал губернатор.

"Прежде всего создать цифровую основу экономического управления, ввести критерии населенных пунктов для перехода на новую систему финансирования, организовать учет фактической потребности на содержание медорганизаций, выделить на это дополнительные средства из федерального бюджета, чтобы не было простого перераспределения внутри фонда", - отметил Носов.