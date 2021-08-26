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Росавиация попросила увеличить субсидии для перелетов жителей ДФО

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Росавиация обратилась в правительство с просьбой увеличить ежегодные субсидии для перелетов между европейской частью РФ и Дальневосточным федеральным округом (ДФО) граждан, зарегистрированных в этом регионе.

"Учитывая социальную значимость субсидированных авиаперевозок для жителей, постоянно проживающих в ДФО, Росавиация обратилась в правительство РФ с просьбой дополнительного финансирования. Предложено одобрить выделение дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022-2024 годы на цели субсидирования авиаперевозок всех категорий граждан, зарегистрированных по месту жительства в ДФО, в объеме 7,5 млрд руб. ежегодно", - говорится в сообщении Росавиации. По расчетам ведомства, это позволит перевозить ежегодно не менее 700 тыс. дальневосточников.

В 2021 году на субсидирование перелетов жителей ДФО государство выделило 5 млрд руб. Еще 4 млрд руб. выделялось на перевозки с Дальнего Востока отдельных категорий граждан: до 23 лет и старше 55 лет (мужчин - старше 60), инвалидов и сопровождающих лиц, многодетных семей.

"Анализ продаж авиакомпаний показывает, что пассажиры заинтересованы в таких перевозках и активно приобретают льготные билеты. По данным авиакомпаний, на начало августа 2021 года перевозчиками и/из пунктов ДФО по специальным тарифам продано уже 855,1 тыс. билетов на сумму предоставленных субсидий 7,7 млрд руб., из них 43% - билеты для жителей, зарегистрированных в ДФО. Ожидается, что до конца 2021 года количество этой категории пассажиров будет увеличено в 2 раза", - сообщили в Росавиации.

Росавиация ДФО

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