Инвесторам в рассрочку компенсируют затраты на строительство инфраструктуры

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Правительство подготовило постановление о строительстве инвесторами инфраструктуры для крупных проектов с последующей компенсацией затрат из бюджета, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков президенту Владимиру Путину на ВЭФ-2021. Его выступление транслировал телеканал "Россия 24".

"Мы договорились с инвесторами, что не будем дарить им инфраструктуру. Они создадут ее за свой счет, а государство расплатится с ними в течение 10-20 лет, уже получая доходы от работающих предприятий. Правительство РФ подготовило и в ближайшее время примет необходимое для этого постановление", - заявил Чекунков.

Первые шесть сделок по созданию инфраструктуры "в рассрочку" Минвостокразвития подпишет на ВЭФ-2021. Суммарный объем инвестиций по ним - 123 млрд рублей.

"Баимка (Баимский ГОК - ИФ) требует порядка 85 млрд рублей инвестиций на Чукотке, чтобы создать всю подводящую инфраструктуру", - отметил министр.

Он также назвал в числе крупнейших проектов Дальнего Востока, требующих серьезных вложений инвестиций в инфраструктуру, проекты Амурского газового кластера и разработки месторождения Удокан.