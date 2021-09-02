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МИД осудил игнорирование требований РКН американскими IT-гигантами

В дальнейшем Москва будет расценивать эту практику как вмешательство в дела России

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские власти будут трактовать как вмешательство во внутренние дела дальнейший отказ американских IT-гигантов удовлетворить запросы по удалению экстремистского контента, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Нас не может устраивать ситуация, когда интернет-гиганты сами выбирают, без привязки к законодательству той страны, в юрисдикции которой они действуют, на какие запросы им реагировать, какие ресурсы им оставлять, какие ресурсы им убирать", - сообщила она.

По ее словам, практика игнорирования законных требований российских властей рядом крупнейших IT-компаний, преимущественно расположенных в американской юрисдикции, приобрела системный характер.

"Уж тем более недопустима здесь политическая сегрегация или политика в качестве доминанты при принятии решений, которые, с нашей точки зрения и с точки зрения всех тех, кто уважает международное право, должны основываться на законодательной базе", - добавила Захарова.

Она привела в пример ситуацию, когда "компании Apple ничего не помешало закрыть по запросу украинских спецслужб доступ к ресурсам целого ряда российских СМИ на территории Украины".

"Получается, могут, когда хотят. Главное, получается, - желание. Желание же не может опираться на политическую конъюнктуру, особенно когда речь идет о свободе слова, регулировании медиа-контента", - отметила дипломат.

"Мы считаем, что подобное высокомерное избирательное поведение, как и демонстративное игнорирование многократных обращений уполномоченных российских структур в отношении признанного экстремистским контента приобретает особенно неприемлемый характер в контексте текущих электоральных процессов", - отметила она.

Захарова, подчеркнула, что "дальнейшее попустительство со стороны американских IT-монополий, распространение запрещенных материалов правомерно трактовать как вмешательство во внутренние дела российского государства".

2 сентября Роскомнадзор направил в Google и Apple требование ограничить доступ к приложению "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в России иноагентом, экстремистской организацией и запрещен). В случае отказа ведомство предупредило компании, что это будет расценено как вмешательство в российские выборы.

МИД Мария Захарова Роскомнадзор США Google Apple Алексей Навальный

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