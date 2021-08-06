РКН потребовал от Facebook снять ограничения с аккаунта Прилепина

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил письмо руководству компании Facebook Inc с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с аккаунта российского писателя, сопредседателя политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Захара Прилепина в соцсети и пояснить причины их введения, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ведомство проинформировало руководство Facebook о том, что ограничительные меры в отношении аккаунта российского политика могут быть расценены как вмешательство в выборы в Госдуму РФ 2021 года. Роскомнадзор отмечает, что действия администрации Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", - говорится в сообщении РКН.

Там уточнили, что ранее в РКН поступила информация об ограничительных мерах, принятых администрацией социальной сети Facebook в отношении аккаунта Прилепина в этой соцсети.

Ранее сообщалось о блокировке аккаунта Прилепина в Instagram. Писатель в пятницу обжаловал эти действия в Пресненском суде Москвы.