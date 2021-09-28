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Система ценообразования на выбросы CO2 появится в России

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Систему ценообразования на выбросы парниковых газов подготовит Россия в ходе реализации сахалинского эксперимента по снижению выбросов CO2, сообщил во вторник министр экономического развития РФ Максим Решетников на международной конференции "Нефть и газ Сахалина".

"На примере этого эксперимента запустим свою систему ценообразования на CO2. И вот здесь нам предстоит пройти тот путь, по которому наши европейские коллеги идут 20 лет, - в достаточно сжатый период времени, в сжатые сроки", - сказал он.

Министр отметил, что предстоит сложное обсуждение по ценообразованию на выбросы CO2. "Предельное, как в европейской системе торговли квотами, когда 85% квот бесплатно и только 15% квот идут на рынок и за счет них образуется та самая высокая цена, о которой мы слышим - 50-55 евро, последние данные 63 евро за одну тонну CO2. Или мы все-таки пойдем к средней системе ценообразования. Потому что даже если мы разделим 50-60 евро на общий объем (выбросов парниковых газов - ИФ), мы получаем 5-7 евро за одну тонну CO2. И это совсем другие цифры. Они совсем по-другому будут влиять на экономику", - сообщил Решетников.

Еще один вопрос, который придется решить в ходе сахалинского эксперимента - система и методика распределения квот на CO2. "Что взять за основу: исторический принцип распределения или брать лучшие мировые бенчмарки? Или брать наши наилучшие доступные технологии? Как учитывать бюджетную эффективность? Должны ли мы учитывать объем налогов, которые платятся в бюджеты всех уровней при распределении квот? Вот на все эти вопросы нам предстоит ответить и выработать эту систему", - пояснил министр.

Он также добавил, что при реализации климатических проектов "фискальная нагрузка не должна увеличиваться".

Сахалинский эксперимент

Сахалинский эксперимент заключается в инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов, введении квотирования выбросов крупнейших эмитентов парниковых газов в регионе и во введении обращения единиц выполнения квот, которые в случае "экономии" на выбросах можно будет продавать другим предприятиям. Цель эксперимента - достичь углеродной нейтральности региона в 2025 году.

Максим Решетников Минэкономразвития

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