Россия не намерена ограничивать другие страны в использовании Севморпути

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России планов ограничивать другие страны в использовании Северного морского пути.

"Мы наблюдаем за процессами в других странах... где высказываются какие-то озабоченности по поводу того, что Россия активно осваивает Северный морской путь, и звучат предположения о том, что мы якобы пытаемся кого-то ограничивать - вот это не соответствует действительности. Мы не собираемся никого ограничивать. Более того, мы хотим, чтобы эта работа строилась в строгом соответствии с международным морским правом", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в пятницу.

"Конвенция 1982 года, и по Арктике есть еще один документ. Мы готовы, и сейчас придерживаемся, и в будущем собираемся придерживаться этих основополагающих документов. Нас это вполне устраивает, в том числе и то, что наиболее экономически выгодный и безопасный маршрут Северного морского пути проходит по российским территориальным водам, по российскому внутреннему морю. Что же нас здесь может не устраивать? Нас вполне все устраивает", - добавил он.

По словам президента, чем более эффективно будет использоваться этот маршрут всеми заинтересованными странами, тем лучше. "Мы приветствуем и интерес Индии к этой совместной работе, и интерес Китая, других азиатских государств и европейских", - отметил Путин.

По его словам, в рамках Северного совета, в котором Россия сейчас председательствует, участники неоднократно будут возвращаться к этому вопросу.

"Мы не очень подробно, но достаточно много уделили внимание этому вопросу и на встречах в Женеве с президентом Байденом. Надеюсь, реакция от всех партнеров - и от Канады, от Дании, от других участников этого процесса будет заинтересованной, и все будут настроены не на то, чтобы искать еще одну площадку для каких-то споров и конфронтаций, а для совместной работы", - сказал Путин.