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Реестр СМИ-иноагентов пополнился четырьмя юридическими лицами

Реестр СМИ-иноагентов пополнился четырьмя юридическими лицами
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ - иностранных агентов четыре юридических лица, основанные рядом граждан, признанных ранее СМИ-иноагентами, сообщили в ведомстве.

3 сентября в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, были внесены следующие юридические лица: ООО "Альтаир 2021", ООО "Вега 2021", ООО "Главный редактор 2021" и ООО "Ромашки монолит", говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте Минюста.

В нем отмечается, что указанные организации были созданы россиянами, ранее внесенными в реестр СМИ-иноагентов, - Гликиным М.А. (ООО "Альтаир 2021"), Рождественским И.Д. (ООО "Вега 2021"), Ярош Ю.П. (ООО "Главный редактор 2021"), а также Гройсман С.Р., Железновой М.М., Лукьяновой Ю.С., Маняхиным П.Б. и Чураковой О.В. (ООО "Ромашки монолит").

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - заявили в Минюсте.

Там отметили, что согласно требованиям законодательства "указанные юридические лица подлежат включению в реестр, а создаваемые ими сообщения и материалы, распространяемые на территории РФ, подлежат обязательной маркировке".

"Также на созданные юридические лица распространяется обязанность по предоставлению установленных законом сведений в Минюст России, а также размещении 1 раз в полгода в сети интернет отчета о своей деятельности", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве напомнили, что обязанность по созданию в течение одного месяца с момента внесения в реестр указанными физическими лицами российских юридических лиц и уведомлению о факте их создания Минюста России прямо установлена федеральным законом "О средствах массовой информации" (статья 25.1).

Минюст РФ

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