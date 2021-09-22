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Активист потребовал от Генпрокуратуры признать The Bell иноагентом

Само издание отрицает иностранное финансирование

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Активист Александр Ионов требует от Генпрокуратуры РФ признать иноагентом издание The Bell, редакция отрицает иностранное финансирование.

"Я обратился в Генпрокуратуру. Далее мы еще обратимся в Минюст и Роскомнадзор для того, чтобы подтвердить некоторые факты с тем, чтобы признать издание The Bell иностранным агентом в рамках действующего законодательства, и не только признать The Bell, но и Елизавету Осетинскую (основательницу проекта), которая получает целевое (иностранное) финансирование", - сказал Ионов "Интерфаксу" в среду.

По его утверждению, в 2017 году у Осетинской появилась организация Polestar Digital Ventures Inc. "Затем, в 2018 году, она посетила (Калифорнийский - ИФ) университет Беркли и встретилась там с конкретными людьми, в частности, с Investigative Studios Inc. У нее начинается грантовое целевое финансирование. И это не единственное юридическое лицо, которое организации Осетинской перечисляло деньги", - заявил Ионов.

Со своей стороны, издание сообщает, что "управляющая компания The Bell в настоящее время зарегистрирована в России и не получает иностранного финансирования". "The Bell продолжает работу в обычном режиме", - говорится в опубликованном в среду сообщении.

"Упомянутая Ионовым Investigative Studios - частная компания, которая была занята в производстве и продюсировании двух фильмов, снимавшихся в 2017-2018 годах для платформ HBO и Amazon известным американским документалистом, обладателем "Оскара" Алексом Гибни", - поясняется в сообщении.

"Сотрудничество Polestar Digital Ventures с Investigative Studios заключалось в организации для этих фильмов интервью с российскими официальными лицами, комментаторами и участниками событий", - добавили в издании.

The Bell Елизавета Осетинская Александр Ионов Генпрокуратура РФ

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