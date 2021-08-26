Песков напомнил о возможности избавиться от статуса иноагента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Закон о СМИ-иноагентах в действующей редакции предусматривает возможность выйти из этого статуса, пока ею просто никто не успел воспользоваться, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили об этом законе и об указе президента о возможности приема на госслужбу россиян с гражданством других государств. Он ответил, что между этим нельзя проводить параллели.

"Что касается невостребованных денег, которые получают СМИ из-за рубежа - такие ситуации возможны, мы знаем, что действующая редакция закона (о СМИ-иноагентах) предусматривает выход из данного статуса. Такой процесс предусмотрен. Другое дело, что времени прошло мало, никто этой процедурой выхода не успел воспользоваться", - отметил Песков.

По его словам, эта процедура занимает около года, выйти из статуса иноагента можно, он выразил надежду, что этот опыт будет собран.

"Мы всегда говорим, что после принятия закона, как правило, большая часть опасений остаются беспочвенными в плане правоприменения, - сказал пресс-секретарь главы государства. - Но, безусловно, иногда в ходе правоприменения тех или иных законов, мы сталкиваемся с моментами, требующими корректировки. И если цех (профессиональный цех - ИФ), которого касается закон, сами законодатели и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, тогда они возможно и необходимы".

Говоря об указе о возможности приема на госслужбу россиян с гражданством других государств, Песков привел пример, в котором гражданин Украины будет указывать это гражданство во всех анкетах при поступлении на государственную или муниципальную службу.

"Он указывает, что у него есть гражданство Украины, но он не может из него выйти, так как он не может приехать в эту страну, им никто там заниматься не будет", - продолжил Песков.

По его словам, указ коснется ограниченного числа лиц и направлен на обеспечение их безопасности.