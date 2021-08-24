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СЖМ призвал РКН, Минюст и депутатов Госдумы обсудить внесение СМИ в реестр иноагентов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президиум Союза журналистов Москвы предлагает Минюсту, Роскомнадзору и другим ведомствам провести консультации с журналистским сообществом с привлечением депутатов Госдумы по поводу присвоения СМИ статуса иностранного агента.

"Мы предлагаем провести консультации по данному вопросу незамедлительно с целью четкого понимания критериев и процедуры, по которым присваивается статус иностранного агента", - отметили в Союзе.

В заявлении сказано, что, на взгляд представителей профессионального сообщества, практика применения закона о присвоении статуса иноагентов нуждается в разъяснении как со стороны Минюста, так и со стороны законодательных органов.

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"Присвоение ряду российских средств массовой информации статуса иностранного агента вызывает вопросы во многих журналистских коллективах Москвы. Не разъясненные журналистам вопросы вызывают у коллег неуверенность и опасения. Мы считаем, что статус иноагента может быть присвоен по случайным обстоятельствам", - говорится в заявлении.

В последнее время пополнение реестра происходит на регулярной основе. Сейчас СМИ-иноагентами считаются, согласно реестру, 18 организаций и 25 физических лиц.

20 августа Минюст внес телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" в реестр СМИ-иноагентов. Кроме того, СМИ-иноагентами признаны ещё семь журналистов: Степан Петров, а также журналисты "Важных историй": главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое - лауреаты Пулитцеровской премии), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина.

23 июля СМИ-иноагентом было признано издание Insider, а также заместитель главного редактора "Проекта" Михаил Рубин, журналист этого издания Софья Гройсман, корреспондент "Открытых медиа" Илья Рождественский, а также Юлия Апухтина и Алексей Постернак.

15 июля Генпрокуратура РФ сообщила о решении признать нежелательной в РФ деятельность "Проекта Медиа". В тот же день Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов главного редактора "Проекта" Романа Баданина, четырех сотрудников издания - Ольгу Чуракову, Петра Маняхина, Марию Железнову и Юлию Лукьянову, а также главного редактора "Открытых медиа" Юлию Ярош и её заместителя Максима Гликина.

Издание "Открытые медиа" и "МБХ медиа" завили о своем закрытии после того, как их стали блокировать в РФ по требованию Генпрокуратуры, которая посчитала их связанными с нежелательными в РФ организациями.

Союз журналистов Москвы Роскомнадзор Госдума Минюст РФ

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