В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных подростку наркотиках

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге арестовали сотрудника Росгвардии Александра Бойкова, который, как полагает следствие, подбросил наркотики подростку и вымогал у него деньги; решение об аресте в четверг принял Красногвардейский суд.

Во время заседания Бойков закрывал лицо на вопросы суда и журналистов, считает ли он себя виновным, отвечать отказался.

При этом его адвокат подчеркнул, что обвинение подзащитному пока не предъявлено.

По делу о подкинутых наркотиках в Петербурге арестован росгвардеец. Выдержать суд ему помогла маска https://t.co/47fHD7ayvR pic.twitter.com/cQUl0uUwWy — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) 18 июля 2019 г.

Накануне в Петербурге завели дело на двух сотрудников отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району - Никиту Лаврентьева и Александра Бойкова. По версии следствия, за день до этого они подбросили 16-летнему подростку наркотики и предложили ему откупиться.

Росгвардейцы потребовали от юноши 300 тысяч рублей, однако тот смог собрать только 140 тысяч. После этого их задержали.

Следствие считает, что Бойков может быть причастен к совершению других аналогичных преступлений.