В Петербурге завели дело на росгвардейцев по обвинению в подбрасывании наркотиков

По версии следствия, они подбросили наркотики подростку, а затем вымогали у него взятку

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии в Петербурге возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, 16 июля они остановили 16-летнего подростка, инсценировали изъятие у него наркотиков и стали вымогать взятку в 300 тысяч рублей, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности.

Они получили от него 140 тысяч рублей, после чего их задержали сотрудники антикоррупционного отдела полиции по Красногвардейскому району.

Дело на них завели по статье о вымогательстве взятки по предварительному сговору.

Ранее о задержании двух росгвардейцев сообщила "Фонтанка.ру". По ее сведениям, школьник передал им часть денег, а затем сумел позвонить в службу собственной безопасности полиции, когда они за ним не следили. После этого они его отпустили под обещание, что остаток суммы он им оставит в условленном месте. Их задержали, когда они пришли за деньгами.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии заявили, что в отношении этих двух сотрудников началась служебная проверка.

В Москве из полиции уволили четырех сотрудников, которые участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова. В ГУ МВД Москвы заявили, что у него при себе и дома нашли наркотики и показали соответствующие фотографии. Его поместили под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт.

Голунов утверждал, то наркотики ему подбросили. Экспертиза выяснила, что он наркотиков в руках не держал и полностью невиновен, обвинения с него сняли. Его дело о сбыте наркотиков продолжают расследовать в отношении неустановленных лиц, им занимается Следственный комитет. В связи с этим делом президент Владимир Путин по представлению главы МВД Владимира Колокольцева снял с должностей двух генералов МВД - начальника УВД ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.