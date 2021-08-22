Британские спутники связи OneWeb были выведены на орбиту
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Очередная партия из 34 спутников связи британской компании OneWeb успешно отделилась от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе".
"Все 34 спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты", - сообщила госкорпорация в Twitter.
Все 34 спутника связи #OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты! 🛰️✅— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 22, 2021
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All 34 @OneWeb communications satellites successfully separated from the Fregat upper stage! 🛰️✅ pic.twitter.com/w2YnrNNG6c
Прошедший запуск довел количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 288 единиц.
Ракета стартовала ранее в воскресенье в 01:13 мск. Предыдущий запуск прошел 1 июля.
В июле британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.
В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.
23 апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.
Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения.
"Мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.
Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.
На орбите насчитывается уже более сотни таких спутников, первые были выведены на орбиту в феврале 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана).