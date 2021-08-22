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Британские спутники связи OneWeb были выведены на орбиту

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Очередная партия из 34 спутников связи британской компании OneWeb успешно отделилась от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

"Все 34 спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты", - сообщила госкорпорация в Twitter.

Прошедший запуск довел количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 288 единиц.

Ракета стартовала ранее в воскресенье в 01:13 мск. Предыдущий запуск прошел 1 июля.

В июле британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения.

"Мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

На орбите насчитывается уже более сотни таких спутников, первые были выведены на орбиту в феврале 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана).

OneWeb "Союз-2.1б" Роскосмос

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