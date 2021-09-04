Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили выход в открытый космос и вернулись на борт Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Космонавты провели в космосе около семи часов. Новицкий и Дубров подключили кабели электроснабжения и смонтировали перекидные поручни. Длительность выхода составила более 7,5 часов. Космонавтам не удалось подключить к модулю "Наука" Ethernet-кабель, а также установить ряд поручней.

Ранее в пятницу в 17:35 космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции.

Всего для интеграции модуля "Наука" понадобится около 9 выходов в космос. Космонавтам предстоит протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить средства крепления крупногабаритных объектов, а также шлюзовую камеру и радиационный теплообменник, которые в настоящее время размещены на малом исследовательском модуле "Рассвет".

Модуль пристыковался к МКС в конце июля. Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.