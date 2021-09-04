В России за сутки выявили более 18,7 тыс. новых случаев COVID-19

Карантинный центр в Коммунарке Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 18 780 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 18 780 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 402 (7,5%) без клинических проявлений", - говорится в его сообщени.

За минувшие сутки от коронавируса в РФ умерли 796 пациентов, накануне сообщалось о 799 летальных случаях. Наибольшее количество скончавшихся в Москве - 55, в Санкт-Петербурге - 35, в Свердловской области - 34.

В столице в субботу, сообщает оперативный штаб, зафиксировано 1 549 новых случаев COVID-19, 1 356 пациентов выздоровели.

В Санкт-Петербурге выявлено 1 494 новых заболевших за сутки, в Московской области - 756.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 993 тыс. 954 случая коронавирусной инфекции, 186 407 умерших и 6 млн 255 тыс. 475 выписанных, в том числе 18 737 выписаны за последние сутки.

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