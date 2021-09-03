Сеть ПЦР-центров будет создана в крупных городах РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделяет средства для развертывания сети лабораторий диагностики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, в крупных городах страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"В Послании Федеральному собранию президент поручил реализовать комплекс мер по предупреждению распространения новых инфекций. Для этого надо быть готовыми оперативно разрабатывать тест-системы для их диагностики, создавать эффективные вакцины и затем в кратчайшие сроки запускать их в промышленное производство. На эти цели мы направим два миллиарда рублей, чтобы уже в текущем году развернуть в крупных городах 15 ПЦР-центров и лабораторий для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе, коронавируса", - заявил Мишустин на заседании правительства в пятницу.

Также, по его словам, предстоит дооснастить подразделения санитарно-карантинного контроля мобильными лабораториями.

"Это необходимо для того, чтобы создать надежный санитарный щит страны и обезопасить граждан от распространения инфекций", - подчеркнул премьер.