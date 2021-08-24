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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Twitter и Facebook оспорили штрафы за неудаление запрещенного контента

Twitter и Facebook оспорили штрафы за неудаление запрещенного контента
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Twitter и Facebook оспорили в апелляционной инстанции штрафы, назначенные им мировым судьей за неудаление запрещенного в РФ контента.

"В суд поступили апелляционные жалобы на постановления от 22 июля о назначении Twitter и Facebook административных штрафов за совершение правонарушений", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Дата судебных заседаний пока не назначена.

22 июля мировой суд Москвы признал Twitter и Facebook виновными в нарушении статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ) и назначил компаниям штраф в размере 5,5 и 6 млн рублей соответственно.

Таким образом, сумма общих штрафов, полученных Twitter с начала этого года, составила более 33 млн рублей, Facebook - 49 млн рублей.

Facebook и Twitter с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Миллионным штрафам также подверглись Telegram, Google, Mail.ru, TikTok.

В настоящее время на рассмотрении мирового суда находятся еще ряд административных протоколов в отношении Facebook и Twitter, по которым им грозят штрафы до 18 млн рублей.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

Twitter Facebook Москва

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