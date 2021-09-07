"Промсвязьбанк" заблокировал торги по продаже обанкротившегося Марийского НПЗ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) заблокировал торги по продаже имущественного комплекса Марийского НПЗ (признан банкротом), считает цену продажи заниженной.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд республики Марий Эл удовлетворил заявление Промсвязьбанка (конкурсный кредитор) о принятии обеспечительных мер – приостановке проведения торгов по продаже имущества ООО "Марийский НПЗ", объявленных в конце августа. Торги приостановлены до момента вступления в законную силу судебного акта по итогам рассмотрения заявления ПСБ от 26 августа о разрешении разногласий с конкурсным управляющим и залоговым кредитором по положению о порядке, сроках и условиях продажи имущества НПЗ.

В рамках дела о банкротстве Марийского НПЗ банк обратился в арбитраж с заявлением, в котором просит утвердить положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества завода на условиях, отличающихся от принятых ранее. Промсвязьбанк, в частности, просит установить совокупную начальную цену продажи имущества НПЗ (как обремененного залогом в пользу Московского кредитного банка, так и не обремененного) в размере 21,28 млрд рублей; установить продажу имущества в составе единого лота, с выделением доли залогового кредитора из состава полученной выручки; установить минимальную цену продажи (цену отсечения) на уровне 50% от начальной цены продажи имущества, установленной на повторных торгах.

Суд счел, что в случае удовлетворения заявления ПСБ о порядке, сроках и условиях продажи имущества НПЗ исполнение определения арбитража может быть затруднено, поэтому принял обеспечительные меры – приостановил торги.

Ранее сообщалось, что имущественный комплекс признанного банкротом Марийского НПЗ был выставлен на торги с начальной ценой 4,815 млрд рублей. Открытый аукцион был назначен на 8 октября, прием заявок на участие начался 1 сентября.

В состав лота вошли находящиеся в залоге у Московского кредитного банка здания и сооружения, измерительное оборудование, инструмент и комплектующие, компьютерное оборудование, комплектующие и программное обеспечение, котельное оборудование, инструмент, автомобили, специализированная техника, производственное, промышленное оборудование и прочее.

Ранее все имущество должника, включая свободное от залога, было оценено в 5,014 млрд рублей.

Арбитражный суд Марий Эл в июле 2020 года по заявлению МКБ признал банкротом ООО "Марийский НПЗ" и открыл в отношении него конкурсное производство.

Марийский НПЗ с мощностью первичной переработки 1,6 млн тонн в год (построен в 1998 году) достался ВТБ за долги в 2013 году и был выставлен банком на продажу. В 2014 году "Новый поток" взял НПЗ в управление, а через 2 года приобрел этот актив для дальнейшей модернизации и наращивания мощности до 7 млн тонн в год.

"Новый поток" тем временем сам испытывал финансовые проблемы, в итоге мощность Марийского НПЗ удалось увеличить с 1,4 млн тонн лишь до 1,6 млн тонн, при этом завод так и не начал выпуск товарных нефтепродуктов. Планам также помешал переход основного актива "Нового потока" - Антипинского НПЗ - Сбербанку весной 2019 года, а в июле 2019 года бенефициар группы Дмитрий Мазуров был арестован по подозрению в мошенничестве.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в феврале 2020 года владельцем 99,99% долей Марийского НПЗ стало ООО "Волжские нефтепродукты" (Саратов, принадлежит Андрею Петрушину), 0,01% владело ООО "Долговой центр" (до 2018 года - "Долговой центр МКБ", в настоящее время принадлежит Bodmin Group Ltd, Британские Виргинские острова).

Между тем, в ходе рассмотрения дела о банкротстве Марийского НПЗ вступивший в дело о банкротстве кредитор - Промсвязьбанк - указывал суду на аффилированность должника, ООО "Финойл" (инициировало банкротство НПЗ, но потом отказалось от требований) и МКБ, а также на "фактическую общность интересов "Финойла" и МКБ". Об аффилированности участвующих в деле лиц заявлял и другой кредитор НПЗ – ООО "Трансойл". В частности, он считал связанными МКБ и нового собственника НПЗ – ООО "Долговой центр" (Марийский НПЗ полностью перешел в собственность коллекторского агентства "Долговой центр" в октябре 2019 года).

МКБ в суде отрицал, что "Финойл" и Марийский НПЗ ему подконтрольны, заявлял, что между учредителем должника, ООО "Долговой центр" и банком имеются гражданские договорные правоотношения, "аффилированности между данными лицами нет".