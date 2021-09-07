Матвиенко призвала страны взаимно признать все вакцины от коронавируса

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на международной конференции в Вене призвала страны к взаимному признанию всех существующих вакцин от коронавируса, чтобы не ограничивать свободу передвижения.

"Это такая сегрегация людей и разделение людей на правильных и неправильных. Может быть, мы будем какие-то знаки вешать? Нужно преодолеть этот национальный эгоизм и взаимно признать все вакцины, которые работают в мире, и не ограничивать движение людей по всему миру", - сказала Матвиенко, выступая на Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.

По ее мнению, ограниченное признание вакцин - неправильный путь.

"Население каждой страны вакцинируется разными вакцинами. И вдруг, скажем, в Европе, в Евросоюзе вводятся сертификаты, и въезжать в Европу могут только те, кто привит вакцинами, признанными в Евросоюзе. Это абсолютно неправильный подход, это нарушение прав человека, ограничение свободы его передвижения", - заявила она.