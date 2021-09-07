Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Матвиенко призвала страны взаимно признать все вакцины от коронавируса

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на международной конференции в Вене призвала страны к взаимному признанию всех существующих вакцин от коронавируса, чтобы не ограничивать свободу передвижения.

"Это такая сегрегация людей и разделение людей на правильных и неправильных. Может быть, мы будем какие-то знаки вешать? Нужно преодолеть этот национальный эгоизм и взаимно признать все вакцины, которые работают в мире, и не ограничивать движение людей по всему миру", - сказала Матвиенко, выступая на Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.

По ее мнению, ограниченное признание вакцин - неправильный путь.

"Население каждой страны вакцинируется разными вакцинами. И вдруг, скажем, в Европе, в Евросоюзе вводятся сертификаты, и въезжать в Европу могут только те, кто привит вакцинами, признанными в Евросоюзе. Это абсолютно неправильный подход, это нарушение прав человека, ограничение свободы его передвижения", - заявила она.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

8
Непальские кинотеатры готовятся к открытию4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
Непальские кинотеатры готовятся к открытию
Хроника 09 января 2020 года – 07 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Валентина Матвиенко Совфед Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Минздрав подготовит новый порядок совмещения прививок от COVID и гриппа

Минздрав подготовит новый порядок совмещения прививок от COVID и гриппа

Апелляция отклонила жалобу Навального на запрет проносить технику в колонию

Мишустин высказался за пересмотр модели работы "Почты России"

Уголовное дело о халатности завели после убийства 2 школьниц в Кузбассе

Обвиняемый в разглашении тайны следствия адвокат Иван Павлов уехал из РФ

Обвиняемый в разглашении тайны следствия адвокат Иван Павлов уехал из РФ
Пандемия коронавируса

В центре "Вектор" заявили, что штамм COVID "мю" пока не проник в РФ

Суд в Петербурге оставил под арестом блогера Юрия Хованского

Петербуржец получил почти 22 года колонии за серию нападений на женщин и убийство

В Кремле не сочли нужным менять УК в части наказания для педофилов

В Кремле не сочли нужным менять УК в части наказания для педофилов

Путин в компании Шойгу провел два дня на отдыхе в Сибири

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');