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Минздрав РФ обсуждает с ЕС взаимное признание сертификатов о прививке

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Консультации с Европейским Союзом о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 ведутся Минздравом РФ, они проходят в различных форматах, сообщил "Интерфаксу" министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Консультации идут как с рядом стран ЕС, так и в целом с Евросоюзом, как с объединением. Они носят технический характер, их ведет Минздрав", - сказал министр.

Мурашко добавил, что о каких-то окончательных договоренностях говорить пока рано.

В начале июля посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер сообщил журналистам, что Брюссель предложил Минздраву России принять участие в обсуждении с ЕС вопроса о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации от COVID-19. Он напомнил, что имеющаяся в Евросоюзе нормативно-правовая база позволяет признать сертификаты о вакцинации из третьих стран эквивалентными действующим в ЕС цифровым COVID-паспортам.

В Минздраве РФ подтвердили получение письма и выразили готовность к обсуждению вопроса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков нашел заявление посла "примечательным и положительным", отметив, что это хороший сигнал, и в Кремле высоко ценят готовность к диалогу. Работу по признанию "Спутника V" в ЕС Песков назвал "сложной и кропотливой".

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус ЕС

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