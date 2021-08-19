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ЕС признал украинские и турецкие сертификаты о COVID-вакцинации

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила в четверг о решении признать в ЕС, начиная с 20 августа, эквивалентность COVID-сертификатов, выданных в Северной Македонии, Турции и на Украине.

"Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что COVID- сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в Евросоюзе с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - говорится в распространенном в Брюсселе коммюнике Еврокомиссии.

"Я рад видеть, что список стран, внедряющих систему, основанную на европейском цифровом COVID-сертификате, неуклонно растет, и мы устанавливаем стандарты на международном уровне. Это поможет облегчить безопасные путешествия, в том числе за пределы нашего союза", - приводятся в документе слова члена ЕК Дидье Рейндерса.

В то же время, объясняют в Брюсселе, Северная Македония, Турция и Украина согласились принять цифровой COVID-сертификат ЕС для поездок к ним из Евросоюза.

Еврокомиссия сообщила, что продолжает сотрудничать с другими третьими странами, чтобы подключить их к системе ЕС.

коронавирус ЕС Северная Македония Турция Украина

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