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Число пострадавших от взрыва в доме в Ногинске достигло 13 человек

Число пострадавших от взрыва в доме в Ногинске достигло 13 человек
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Тринадцать человек пострадали, из них семеро госпитализированы в результате взрыва в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Всего пострадали 13 человек, из них двое детей, также еще семь обратились за помощью в связи со стрессовым состоянием. Им оказана помощь на месте. Госпитализированы шесть человек", - сказал собеседник агентства.

Одного из пострадавших при взрыве газа в девятиэтажном доме в Ногинске переведут на дальнейшее лечение в НМИЦ хирургии им. Вишневского, сообщила главный врач Ногинской Центральной районной больницы Елена Тихонова.

"В общей сложности было семь обратившихся. Одна женщина с легкими ранениями от госпитализации отказалась, была отправлена на амбулаторное лечение. Один пациент находится сейчас в реанимационном отделении - состояние стабильно тяжелое", - сказала Тихонова в эфире телеканала "360".

"Там значительная травма, травматический шок, сейчас пациент стабилизирован. Что сказал Андрей Юрьевич (Воробьев - губернатор - ИФ) - ждем перевода в Вишневского на дальнейшее лечение", - добавила она.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших и двух погибших в результате взрыва газа в панельной девятиэтажке в Ногинске. От взрыва обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах.

В связи с инцидентом СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске

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Ногинск Подмосковье

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