Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Представители РФ приглашены на инаугурацию нового правительства Афганистана

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - На церемонию инаугурации нового правительства Афганистана приглашены представители шести стран, включая Россию. Об этом сообщил в среду в твиттере назначенный заместителем премьер-министра страны мулла Абдул Гани Барадар.

"Мы официально пригласили представителей шести стран на объявление нового правительства Исламского эмирата Афганистан - Китая, Пакистана, Турции, Катара, России и Ирана", - написал он.

Накануне представитель движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) Забиулла Муджахид объявил о назначениях в новом правительстве Афганистана.

На пресс-конференции Муджахид сообщил, что главой нового правительства станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем - мулла Абдул Гани Барадар.

Пост главы МВД займет Сираджуддин Хаккани, а министром иностранных дел станет Амир Хан Муттаки. Мулла Мохаммад Якуб получит должность министра обороны. Министерство юстиции возглавит Абдул Хаким.

Представитель движения "Талибан" Мухаммад Наим в свою очередь сообщил в твиттере, что Хидаятулла Бадри станет министром финансов, мулла Хайрулла Хайрхва - министром информации и культуры.

Ранее в движении "Талибан" заявляли, что новое правительство Афганистан будет инклюзивным, однако в кабинет министров вошли только представители талибов.

Афганистан Талибан РФ

Новости по теме

Новости
Дело Михаила Абызова

Суд взыскал с Абызова и Альфа-банка более $126 млн

Замглавы инженерных войск РФ обвинили в получении взяток от строителей-подрядчиков

Замглавы инженерных войск РФ обвинили в получении взяток от строителей-подрядчиков

На замначальника инженерных войск РФ завели уголовное дело

Россия перебросила в Белоруссию СУ-30СМ для создания центра совместной подготовки

Медики в РФ получат от 200 руб. за каждого привитого от COVID пациента

Росздравнадзор получил 7 тыс. заявлений о реакциях на вакцины от COVID

Пять жителей поврежденного взрывом дома в Ногинске не выходят на связь

Пять жителей поврежденного взрывом дома в Ногинске не выходят на связь

Глава МЧС России Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Мельника

Глава МЧС России Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Мельника

Источник сообщил, кто будет исполнять обязанности главы МЧС после гибели Зиничева

В ФСБ подтвердили сообщения об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');