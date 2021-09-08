Представители РФ приглашены на инаугурацию нового правительства Афганистана

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - На церемонию инаугурации нового правительства Афганистана приглашены представители шести стран, включая Россию. Об этом сообщил в среду в твиттере назначенный заместителем премьер-министра страны мулла Абдул Гани Барадар.

"Мы официально пригласили представителей шести стран на объявление нового правительства Исламского эмирата Афганистан - Китая, Пакистана, Турции, Катара, России и Ирана", - написал он.

Накануне представитель движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) Забиулла Муджахид объявил о назначениях в новом правительстве Афганистана.

На пресс-конференции Муджахид сообщил, что главой нового правительства станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем - мулла Абдул Гани Барадар.

Пост главы МВД займет Сираджуддин Хаккани, а министром иностранных дел станет Амир Хан Муттаки. Мулла Мохаммад Якуб получит должность министра обороны. Министерство юстиции возглавит Абдул Хаким.

Представитель движения "Талибан" Мухаммад Наим в свою очередь сообщил в твиттере, что Хидаятулла Бадри станет министром финансов, мулла Хайрулла Хайрхва - министром информации и культуры.

Ранее в движении "Талибан" заявляли, что новое правительство Афганистан будет инклюзивным, однако в кабинет министров вошли только представители талибов.