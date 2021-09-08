Минфин заявил о больших планах по приватизации ненужных казне объектов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минфин России, с прошлого года курирующий деятельность Росимущества, имеет большие планы по приватизации, но речь идет не о "голубых фишках", а о ненужных для казны заброшенных объектах, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе Московского финансового форума в среду.

"Буквально вчера Счетная палата сказала, что надо открывать масштабную приватизацию, надо разгосударставлять экономику. В этом нет никаких сомнений. У нас очень большие планы по приватизации, но эти планы состоят не столько из "голубых фишек" на российском рынке, по крайней мере, не сейчас", - заявил он.

"Наша задача - как можно скорее избавиться от колоссального количества в целом никому не нужных объектов казны, которые часто представляют собой полуразрушенные здания, заброшенные участки, давно брошенные промышленные объекты и так далее, что попадает иногда в казну сугубо помимо воли Росимущества и Минфина, просто по решению судов", - пояснил Моисеев.

План приватизации до 2024 года

Сейчас в план приватизации на трехлетку, который теперь будет действовать до 2024 года, включено несколько крупных активов, реализация которых возможна по решению президента и правительства. Одна сделка уже состоялось: по итогам прошлогоднего IPO "Совкомфлота" доля РФ в компании размылась со 100% до 82,8% (план предусматривает возможность сокращения до 75% + 1 акция).

Также документ допускает снижение доли в ВТБ с 61% до 50% + 1 акция, выход государства из капитала ПАО "Новороссийский морской торговый порт", Махачкалинского морского торгового порта, "Алмазювелирэкспорта".

В следующие два года утверждать новые программы приватизации не планируется: действующая редакция документа, пролонгированная на 2 года, будет при необходимости пополняться новыми объектами, а проданные будут из нее удалять.