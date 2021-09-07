Песков в ответ на идею Кудрина заявил, что приватизация не должна быть самоцелью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле прислушиваются к мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, но по поводу идеи о сокращении госсектора в экономике есть разные точки зрения.

"Безусловно, приватизация как процесс, вы знаете, она важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью. И, кроме того, мы с вами также помним, что на протяжении нашей последней новой истории, последних годов мы неоднократно сталкивались (с тем), когда в результате приватизации на грани исчезновения были целые отрасли промышленности, которые потом с огромным трудом приходилось опять консолидировать в руках государства", - сказал Песков журналистам во вторник.

По его словам, в результате государству это решение стоило огромных инвестиций - возрождать их приходилось практически с нуля.

Песков отметил статус и заслуги Кудрина как экономиста, подчеркнул, что его мнение в Кремле считают важным, но добавил, что "есть и другие экспертные точки зрения".

В целом, отметил пресс-секретарь государства, рынок перешел к процессу восстановления, однако во многом этот процесс обусловлен эффектом низкой базы. "В абсолютном выражении, конечно, пока состояние рынков оставляет желать лучшего", - сказал Песков.

Позиция Кудрина

Ранее сообщалось, что Кудрин опубликовал статью, в которой раскритиковал наращивание присутствия государства в российской экономике и выступил за то, чтобы повернуть этот процесс в обратную сторону. По мнению экономиста, присутствие госкапитала временами может играть положительную роль, но это не универсальное средство, поскольку госкомпании редко становятся экономическими драйверами.

Кроме того, считает Кудрин, госкомпании менее гибкие, зависят от бюрократической машины, наконец, по его мнению, государство - не самый эффективный собственник.