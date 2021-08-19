Захарова назвала дату передачи посольству США данных об этапировании Рида

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Представитель МИД Мария Захарова на брифинге отметила, что посольство США вводит в заблуждение пользователей соцсетей, утверждая, что не знало о местонахождении осужденного за драку с полицейскими Тревора Рида. По ее словам, МИД 12 августа направил в дипмиссию ноту о том, что Рида этапировали в Мордовию.

"Посольство откровенно вводит в заблуждение аудиторию социальных сетей, утверждая в своих официальных аккаунтах, что правительство России не сообщает якобы о местонахождении американца, вопреки своим обязательствам, - сказала дипломат. - Это, мягко говоря, неправда".

По ее словам, сообщение посла США в России Джона Салливана датировано 16 августа.

"А 12 августа посольство США было официально проинформировано нотой министерства иностранных дел России о том, что гражданин США Тревор Рид вслед за отклонением апелляции и подтверждением приговора прибыл для отбывания наказания в исправительную колонию в Мордовии", - сказала Захарова.

Позже в четверг пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц написал в твиттере: "Спустя долгие недели ожидания благодарим МИД России за подтверждение того, что Рид был переведён в российскую исправительную колонию в Мордовии".

Ребхольц добавил, что Тревор больше месяца не выходил на связь с дипломатами и со своей семьей.

"Мы надеемся, что Тревору удастся наконец позвонить домой", - добавил он.

16 августа посол Салливан написал в твиттере: "Несмотря на наши бесчисленные попытки получить сведения, теперь правительство (России) не подтверждает местонахождение Тревора Рида, вопреки обязательствам России. Это неприемлемо. Я буду защищать Тревора, пока он не окажется в безопасности дома в Техасе".

Дипломат отметил, что "прошло два года с тех пор, как Тревор Рид был арестован за преступление, которого он явно не совершал".

"Его арест и последующие судебные слушания были судебной ошибкой и не обеспечили Тревору свободный и справедливый процесс", - считает посол.

16 июля ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников рассказал, что Рид этапирован из столичного СИЗО-5 в колонию в Мордовии. 9 августа его адвокат сообщил "Интерфаксу", что Рид находится в мордовской ИК-12.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года приговорил Рида к девяти годам колонии общего режима за насилие к полицейским. Суд также взыскал с него по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу двух потерпевших. Мосгорсуд оставил этот приговор в силе летом 2021 года.

Следствие и суд установили, что 16 августа 2019 года полицейский патруль задержал Рида по сигналу о громком конфликте на Ленинградском шоссе. Полицейские пытались успокоить американца, но тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским, в том числе, когда его уже усадили в полицейскую машину. В суде Рид говорил, что не может признать вину, потому что был пьян и ничего не помнит.