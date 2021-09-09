Число погибших при взрыве газа в доме в Ногинске достигло четырех

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели достали тело четвертого погибшего при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Достали тело женщины. Таким образом, число погибших достигло четырех", - сказал собеседник агентства.

В МЧС подтвердили информацию о числе погибших при взрыве газа в доме в Ногинске.

"В 00:12 извлечено тело женщины. Всего 19 пострадавших, из них 4 погибших (один - предположительно подросток, девочка)", - сказал собеседник "Интерфакса" в пресс-службе регионального управления МЧС.

Взрыв газа произошел в среду утром в панельной девятиэтажке в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах.

Ранее сообщалось о трех погибших. По данным СК, в результате взрыва пострадали 17 человек.

По факту произошедшего региональный главк Следственного комитета (СК) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.