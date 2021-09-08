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Тело третьего погибшего нашли под завалами дома в Ногинске

Еще четыре человека могут находиться под завалами жилого дома

Тело третьего погибшего нашли под завалами дома в Ногинске
Фото: Pelagiya Tikhonova/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС извлекли тело третьего погибшего из-под завалов, образовавшихся в результате взрыва в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Тело жертвы вынесли сотрудники МЧС на носилках с первого этажа. По данным информированного источника "Интерфакса", третья погибшая – девушка.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

"По предварительным данным ведутся поиски еще четырех человек. Они под разрушенными конструкциями повышенной сложности", - сказал источник.

Взрыв газа произошел в среду утром в панельной девятиэтажке в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах.

Ранее сообщалось о двух погибших. По данным СК, пострадали в результате взрыва 17 человек.

По факту произошедшего региональный главк Следственного комитета (СК) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске

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Ногинск Московская область Подмосковье

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