Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при взрыве газа в доме в Ногинске

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС обнаружили тело пятого погибшего под завалами после взрыва в подмосковном Ногинске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Обнаружили тело пятого. Дальнейшая информация уточняется", - сказали в пресс-службе.

Взрыв газа произошел в среду утром в панельной девятиэтажке в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах.

Ранее сообщалось о четырех погибших, среди которых девочка-подросток. По данным Следственного комитета (СК), в результате взрыва пострадали 17 человек.

По факту произошедшего региональный главк СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.