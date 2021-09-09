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С погибшим главой МЧС Зиничевым простятся в пятницу в Москве

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Прощание с погибшим накануне главой МЧС Евгением Зиничевым пройдёт в Москве, похороны состоятся в Санкт-Петербурге, подтвердили в МЧС РФ.

"Церемония прощания с министром МЧС России генералом армии Евгением Зиничевым состоится 10 сентября 2021 года в здании НЦУКС МЧС России в Москве, по ул. Ватутина, 1 с 08:00 до 09:00",- говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что похороны погибшего министра пройдут в Санкт-Петербурге.

Ранее о том, что прощание с главой МЧС пройдет в Москве, а похороны - в Санкт Петербурге, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Зиничеву указом президента присвоено звание Героя России (посмертно).

Накануне МЧС России сообщило, что глава ведомства Зиничев, который находился на межведомственных учениях по защите Арктической зоны, погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничев возглавлял ведомство с мая 2018 года.

Евгений Зиничев

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