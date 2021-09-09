Путин придет на церемонию прощания с Зиничевым

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин планирует 10 сентября посетить церемонию прощания с трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.

"Мы ожидаем, что президент обязательно простится с Зиничевым", - сказал Песков журналистам в четверг.

Он подтвердил, что церемония пройдет в пятницу. В ответ на уточняющий вопрос о том, в Москве ли пройдет церемония, Песков сказал: "Мы дополнительно сообщим".

Глава МЧС Евгений Зиничев и режиссер Александр Мельник погибли 8 сентября.

В МЧС в четверг сообщили, что прощание с Зиничевым пройдет в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях (ул. Ватутина, 1) с 08:00 до 09:00, а его похороны состоятся в Петербурге.

Зиничеву, возглавлявшему МЧС с мая 2018 года, указом президента присвоено звание Героя России (посмертно).