В Москве пока не будут закрывать резервные COVID-госпитали

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В ближайшее время новые ограничения в Москве из-за COVID-19 вводить не планируют, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В интервью "Комсомольской правде" Собянин сказал, что прогнозировать развитие ситуации непросто, но город готов "к любому сценарию". Так, резервные COVID-госпитали в столице закрывать не будут.

"Мы резервные госпитали закрывать не будем. Это основа того, чтобы во время роста заболеваемости COVID одновременно лечить заболевших и оказывать плановую помощь. Поэтому все они будут сохранены и будут страховать нас на будущее", - пояснил Собянин.

По его словам, если город постоянно держать в состоянии локдауна, то "постоянные ограничения несут еще больший вред, чем сама пандемия". Это оказывает негативный психологический эффект и плохо влияет на экономику, добавил мэр.

23 июля Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. 30 августа мэр сообщил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.