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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Зиничева похоронят на Северном кладбище Петербурга

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Похороны главы МЧС России Евгения Зиничева пройдут в пятницу на Северном кладбище Петербурга. Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Похороны пройдут 10 сентября в 15:00 на Северном кладбище Петербурга", - сказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС сообщили, что прощание с Зиничевым пройдет в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях (улица Ватутина, 1) с 8:00 до 9:00, а его похороны состоятся в Петербурге.

8 сентября МЧС России сообщило, что глава ведомства Зиничев, находившийся в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны, погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника.

Зиничев возглавлял МЧС России мая 2018 года. Указом президента РФ ему посмертно присвоено звание Героя России.

Евгений Зиничев Петербург

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