Зиничева похоронят на Северном кладбище Петербурга

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Похороны главы МЧС России Евгения Зиничева пройдут в пятницу на Северном кладбище Петербурга. Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Похороны пройдут 10 сентября в 15:00 на Северном кладбище Петербурга", - сказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС сообщили, что прощание с Зиничевым пройдет в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях (улица Ватутина, 1) с 8:00 до 9:00, а его похороны состоятся в Петербурге.

8 сентября МЧС России сообщило, что глава ведомства Зиничев, находившийся в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны, погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника.

Зиничев возглавлял МЧС России мая 2018 года. Указом президента РФ ему посмертно присвоено звание Героя России.