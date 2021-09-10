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Космонавты выполнили все задачи выхода в открытый космос

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров выполнили все основные и дополнительные задачи выхода в открытый космос, следует из трансляции "Роскосмоса".

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"Я в любом случае вас поздравляю с тем что мы уже выполнили все поставленные задачи и даже две дополнительные успели сделать", - сказал в ходе трансляции представитель ЦУП.

Космонавты начали выход в открытый космос в 17:55. По плану они должны были завершить операцию по окончательному подключению кабеля Ethernet к модулю "Наука", установить на модуле "Поиск" платформы с тремя контейнерами "Биориск-МСН", а также провести соединение интерфейсов модуля "Наука" и "Звезда" российского сегмента МКС. В качестве дополнительных задач Новицкий и Дубров должны были сфотографировать внешнюю поверхность российского сегмента МКС и смонтировать несколько перекидных поручней для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек модуля "Наука".

Предыдущий выход в открытый космос для интеграции модуля "Наука" состоялся 3 сентября. Длительность выхода составила более 7,5 часа. Космонавтам не удалось подключить к модулю "Наука" Ethernet-кабель, а также установить ряд поручней.

Для интеграции модуля "Наука" понадобится в общей сложности около десятка выходов в космос. Космонавтам предстоит протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить средства крепления крупногабаритных объектов, шлюзовую камеру и радиационный теплообменник, которые в настоящее время размещены на малом исследовательском модуле "Рассвет".

Модуль пристыковался к МКС в конце июля. Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск "Науки" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы.

Олег Новицкий Петр Дубров МКС ЦУП Наука

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