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На МКС сработал датчик дыма в модуле "Звезда"

Выход космонавтов в открытый космос не будут переносить из-за срабатывания датчика задымления

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Срабатывание датчика задымления в служебном модуле "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) не помешает выходу экипажа в открытый космос, запланированному на четверг, сообщает "Роскосмос".

"Сегодня, 9 сентября 2021 года, в 04:55 по московскому времени в служебном модуле "Звезда" российского сегмента Международной космической станции при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов сработал датчик задымления и включилась аварийная сигнализация", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте "Роскосмоса".

В нем отмечается, что для устранения возможного задымления экипажем "был включен агрегатный фильтр очистки атмосферы - средство бортовой очистки воздуха". После очистки атмосферы экипаж экспедиции МКС-65 продолжил режим ночного отдыха.

"По данным Главной оперативной группы управления российским сегментом станции (Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям", - сообщается на сайте.

Экипаж продолжает штатную подготовку к сегодняшнему выходу в открытый космос, отметили в "Роскосмосе".

МКС Роскосмос

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