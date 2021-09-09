Российские космонавты вышли в открытый космос

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали шестичасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщает "Роскосмос".

В 17:55 по московскому времени 9 сентября космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, чтобы выполнить ряд работ по интеграции нового модуля "Наука".

В частности, космонавтам предстоит завершить операцию по окончательному подключению кабеля Ethernet к модулю "Наука", установить на модуле "Поиск" платформы с тремя контейнерами "Биориск-МСН", а также провести соединение интерфейсов модуля "Наука" и "Звезда" российского сегмента МКС.

При наличии времени космонавты также займутся монтажом перекидных поручней для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек модуля "Наука" и проведением фотосъемки внешней поверхности российского сегмента МКС.

Всего космонавтам предстоит пробыть в открытом космосе более 6 часов. Предыдущий выход в открытый космос для интеграции модуля "Наука" состоялся 3 сентября. Длительность выхода составила более 7,5 часов. Космонавтам не удалось подключить к модулю "Наука" Ethernet-кабель, а также установить ряд поручней.

Как сообщалось, всего для интеграции модуля "Наука" понадобится девять выходов в космос. Космонавтам предстоит протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить средства крепления крупногабаритных объектов, а также шлюзовую камеру и радиационный теплообменник, которые в настоящее время размещены на малом исследовательском модуле "Рассвет".

Модуль пристыковался к МКС в конце июля. Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск "Науки" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.