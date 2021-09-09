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Космонавты столкнулись с трудностями при подключении кабеля к модулю "Наука"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Космонавту Олегу Новицкому из-за сломавшегося замка придется вручную раскручивать кабель Ethernet, который подключают к модулю "Наука", сообщил представитель Центра управления полетами (ЦУП).

"...у нас сломался замок... мы пойдем по плохому пути, будем разматывать ее на месте", - сказал представитель ЦУП в четверг в ходе трансляции выхода в открытый космос, которую ведет "Роскосмос".

По его словам, Новицкому предстоит открутить крышку от барабана с кабелем и раскручивать его вручную. С земли также сообщили, что причиной проблемы стала сбившаяся резьба у втулки замка.

В 17:55 по Москве космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, чтобы выполнить работы по интеграции нового модуля "Наука". Космонавтам предстоит завершить операцию по окончательному подключению кабеля Ethernet к модулю "Наука", установить на модуле "Поиск" платформы с тремя контейнерами "Биориск-МСН", а также провести соединение интерфейсов модуля "Наука" и "Звезда" российского сегмента МКС.

При наличии времени космонавты также займутся монтажом перекидных поручней для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек модуля "Наука" и фотосъемкой внешней поверхности российского сегмента МКС.

Всего космонавтам предстоит пробыть в открытом космосе более 6 часов. Предыдущий выход в открытый космос для интеграции модуля "Наука" состоялся 3 сентября. Длительность выхода составила более 7,5 часа. Космонавтам не удалось подключить к модулю "Наука" Ethernet-кабель, а также установить ряд поручней.

Для интеграции модуля "Наука" понадобится в общей сложности около десятка выходов в космос. Космонавтам предстоит протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить средства крепления крупногабаритных объектов, шлюзовую камеру и радиационный теплообменник, которые в настоящее время размещены на малом исследовательском модуле "Рассвет".

Модуль пристыковался к МКС в конце июля. Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск "Науки" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы.

Олег Новицкий ЦУП МКС

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