Космонавты не смогли подключить Ethernet кабель к модулю "Наука"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Космонавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву не удалось подключить к модулю "Наука" Ethernet кабель, сообщили в NASA.

"Новицкий и Дубров сворачивают активность и готовятся вернуться в "Поиск", они перенесут подключение кабеля Ethernet к модулю "Наука" на следующий выход в космос", - сообщил диктор NASA в ходе трансляции, которую ведет агентство.

Ранее представитель ЦУП сообщил, что космонавты не успеют выполнить часть задач, в частности установить ряд поручней. Запланированная продолжительность текущего выхода в открытый космос - семь часов. За это время Дубров и космонавт Олег Новицкий должны подключить кабели электроснабжения, смонтировать перекидные поручни и подключить кабель Ethernet к модулю "Наука".

Следующий выход запланирован на 9 сентября. Изначально выходы должны были состояться 2 и 8 сентября, но были отложены на сутки по просьбе партнеров по станции. Как сообщалось ранее, всего для интеграции модуля понадобится девять выходов в космос. Космонавтам предстоит протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить средства крепления крупногабаритных объектов, а также шлюзовую камеру и радиационный теплообменник, которые в настоящее время размещены на малом исследовательском модуле "Рассвет".

Модуль пристыковался к МКС в конце июля. Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль "Наука" предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.